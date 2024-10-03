В сообщении клиентка "ПриватБанка" рассказала, что банк заблокировал ее карточные счета без предупреждения.

Клиентка "ПриватБанка" сообщила о несанкционированном списании 28 тысяч гривен и полной блокировке ее счетов - банк принял эти меры без предупреждения о нарушении.

Эта информация распространена на портале " Минфин ".

В сообщении клиентка "ПриватБанка" рассказала, что банк заблокировал ее карточные счета без предупреждения.

"Мне пришло уведомление в приложение и он сразу был ими заблокирован. Затем позвонил менеджер, сообщил, что приват в одностороннем порядке разрывает со мной деловые отношения и просит прийти в отделение, написать заявление на закрытие счетов. Сказать, что я была в шоке - это не описать мое состояние", - поделилась клиентка "ПриватБанка".

Клиентка "ПриватБанка" отметила, что является клиентом банка уже около 20 лет. Она активно пользовалась картами, кредитами и кредитными лимитами, а также в течение последних шести лет вела свой ФЛП. За все это время у нее не возникало никаких вопросов транзакций или происхождения средств со стороны банка, и она всегда могла подтвердить каждую свою операцию.

Клиентка "ПриватБанка" пыталась вернуть свои средства, но узнала, что с ее счета было списано 28 тысяч гривен на погашение кредита. Это произошло без предупреждения и она не получила никаких объяснений. Предыдущие сотрудники банка уверяли ее, что она сможет продолжать выполнять кредитные платежи в соответствии с графиком, указанным в кредитном договоре.

Тем временем в ПриватБанке объяснили, что блокируют средства на карточках украинцев в рамках строгого финансового мониторинга.

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