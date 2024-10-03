Пенсії українців наразі є дуже низькими і, ймовірно, не зміняться найближчим часом - тому вже з молодих років варто подумати про своє фінансове благополуччя на старості.

Фінансовий експерт Сергій Фурса вважає, що українці самі мають збирати гроші на свою пенсію.

"Українці мають самі збирати собі на пенсію, тому що абсолютно очевидно, що в той момент, коли будь-хто з нас вийде на пенсію, держава буде неспроможна зберегти йому достойний рівень життя і будь-які державні пенсії будуть супер низькими. Тому просто українці спочатку своєї карʼєри мають розуміти, що тільки вони мають самі собі забезпечити пенсію", – зазначив він.

Українців закликають активно займатися фінансовим плануванням у процесі підготовки до виходу на пенсію. Експерт підкреслює значення заощаджень, інвестицій та формування пасивного доходу, щоб люди могли забезпечити себе фінансово в останні роки свого життя.

Фінансовий експерт додав, що вкладення у валюту не слід вважати інвестицією, оскільки вона також піддається інфляції. Експерт зазначає, що під час війни, якщо у вас є кошти в Україні, варто розглянути два основні інструменти: державні облігації (ОВДП) та сільськогосподарську землю. Тобто експерт рекомендує українцям інвестувати у військові облігації та землю.

Джерело: OBOZ.UA.

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