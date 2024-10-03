Пенсии украинцев сейчас очень низкие и, вероятно, не изменятся в ближайшее время - поэтому уже с молодых лет стоит подумать о своем финансовом благополучии на старости.

Финансовый эксперт Сергей Фурса считает, что украинцы должны собирать деньги на свою пенсию.

"Украинцы должны сами собирать себе на пенсию, потому что совершенно очевидно, что в тот момент, когда кто-либо из нас выйдет на пенсию, государство будет не в состоянии сохранить ему достойный уровень жизни и любые государственные пенсии будут супер низкими. Поэтому просто украинцы сначала своей карьеры должны понимать, что только они должны сами себе обеспечить пенсию», – отметил он.

Украинцы призывают активно заниматься финансовым планированием в процессе подготовки к выходу на пенсию. Эксперт подчеркивает значение сбережений, инвестиций и формирования пассивного дохода, чтобы люди могли обеспечить себя финансово в последние годы своей жизни.

Финансовый эксперт добавил, что вложения в валюту не следует считать инвестицией, поскольку она также подвергается инфляции. Эксперт отмечает, что во время войны, если у вас есть средства в Украине, следует рассмотреть два основных инструмента: государственные облигации (ОВГЗ) и сельскохозяйственную землю. То есть, эксперт рекомендует украинцам инвестировать в военные облигации и землю.

Источник: OBOZ.UA.

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