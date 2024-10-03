У 2025 році з банківських рахунків пенсіонерів можуть бути вилучені невикористані пенсійні кошти.

Банківські рахунки можуть бути арештовані не тільки у пенсіонерів, а і інших українців - також у частини пенсіонерів можуть забрати пенсії з рахунків.

Про це з посиланням на проєкт бюджету повідомляє профільне видання "На пенсії".

У 2025 році з банківських рахунків пенсіонерів-переселенців можуть бути вилучені невикористані пенсійні кошти. Ця пропозиція закладена в статті 41 проєкту державного бюджету на наступний рік, який Кабінет Міністрів України подав до Верховної Ради.

Зокрема, мова йде про рахунки пенсіонерів з-поміж внутрішньо переміщених осіб, відкриті в Ощадбанку, на яких протягом 12 місяців не було жодних операцій (тобто пенсіонер не знімав гроші, не здійснював покупки та не переказував кошти).

Крім того, в законопроєкті державного бюджету на 2025 рік Кабінет Міністрів пропонує вилучати кошти з рахунків внутрішньо переміщених пенсіонерів, які не пройшли фізичну ідентифікацію протягом шести місяців після терміну, коли ця ідентифікація мала бути проведена.

Проте ці нововведення, якщо їх ухвалить Верховна Рада, не торкнуться всіх пенсіонерів цієї категорії. У Міністерстві соціальної політики пояснили, що стаття 41 стосується лише внутрішньо переміщених осіб, зареєстрованих на початку повномасштабного вторгнення. Цим переселенцям пенсійні рахунки відкривали лише в Ощадбанку, отже, в інших банках коштів немає.

Якщо кошти будуть вилучені, переселенець може звернутися до Пенсійного фонду або Ощадбанку для відновлення виплат. Однак порядок поновлення виплат має затвердити Кабінет Міністрів України.

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