В 2025 г. с банковских счетов пенсионеров могут быть изъяты неиспользованные пенсионные средства.

Банковские счета могут быть арестованы не только у пенсионеров, но и других украинцев – также у части пенсионеров могут забрать пенсии со счетов.

Об этом со ссылкой на проект бюджета сообщает профильное издание "На пенсии".

В 2025 году с банковских счетов пенсионеров-переселенцев могут быть изъяты неиспользованные пенсионные средства. Это предложение заложено в статье 41 проекта государственного бюджета на следующий год, который Кабинет Министров Украины подал в Верховную Раду.

В частности, речь идет о счетах пенсионеров среди внутренне перемещенных лиц, открытых в Сбербанке, на которых в течение 12 месяцев не было никаких операций (т.е. пенсионер не снимал деньги, не совершал покупки и не переводил средства).

Кроме того, в законопроекте государственного бюджета на 2025 год Кабинет Министров предлагает изымать средства со счетов внутренне перемещенных пенсионеров, не прошедших физическую идентификацию в течение шести месяцев после срока, когда эта идентификация должна быть проведена.

Однако эти нововведения, если их примет Верховная Рада, не коснутся всех пенсионеров этой категории. В Министерстве социальной политики объяснили, что статья 41 касается только внутренне перемещенных лиц, зарегистрированных в начале полномасштабного вторжения. Этим переселенцам пенсионные счета открывали только в Сбербанке, а значит, в других банках средств нет.

Если средства будут изъяты, переселенец может обратиться в Пенсионный фонд или Сбербанк для восстановления выплат. Однако порядок возобновления выплат должен быть утвержден Кабинетом Министров Украины.

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