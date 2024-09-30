Громадяни повинні мати паспорт та прописки в Україні, стало відомо, як його змінити та що для цього потрібно.

Перед тим, як дізнатися про те, як змінити місце прописки в Україні, ви маєте знати, що за порушення відповідних правил, в Україні передбачена відповідальність за ст. 197 КУпАП у вигляді попередження або накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, передає politeka.net.

Змінити змінити місце прописки в Україні або реєстрацію дитини можна онлайн через Дію з будь-якої точки світу.

Водночас доступний і старий метод через ЦНАП або профільні установи за місцем реєстрації.

Як змінити місце прописки в Україні:

Громадянин України може мати задеклароване місце прописки лише за однією адресою.

Процес реєстрації або зміни прописки здійснюється відповідним органом на території громади, де діють повноваження відповідної ради (ЦНАП, виконавчий орган сільської, селищної чи міської ради).

Щоб змінити місце прописки в Україні, спочатку потрібно знятися з попередньої адреси, а потім протягом 30 днів зареєструвати нову адресу.

Якщо особа одночасно декларує нове місце прописки та знімається з попереднього, окрема заява про зняття з попередньої адреси не потрібна.

Зміни в реєстр територіальної громади за попередньою адресою вносяться на підставі повідомлення від органу реєстрації із зазначенням дати зняття з реєстрації.

Процес зміни місця прописки в Україні займає 1 робочий день, після чого ви отримаєте документ про нову реєстрацію.

Важливо знати особливості реєстрації для військовозобов'язаних, перед тим, як змінити місце прописки в Україні.

Військовозобов'язані повинні дотримуватися спеціальних вимог при зміні місця прописки в Україні:

Спочатку необхідно знятися з військового обліку за попередньою адресою, щоб змінити місце прописки в Україні. Це можна зробити лише особисто в РТЦК та СП, де особа перебуває на обліку. У військово-обліковому документі має бути відмітка про зняття з реєстрації місця прописки в Україні.

Після цього необхідно звернутися до органу реєстрації для зняття з задекларованого місця проживання, пред'явивши військово-обліковий документ.

Протягом трьох днів потрібно стати на військовий облік за новим місцем реєстрації та отримати відповідну відмітку у військово-обліковому документі.

Далі слід звернутися до органу реєстрації за новою адресою з військово-обліковим документом для проведення процедури, щоб змінити місце прописки в Україні.

Варто зазначити, що особа не може залишатися без військового обліку в жодному ТЦК та СП понад 3 дні, оскільки це може розцінюватися як ухилення від військового обліку. Також не можна залишатися без прописки в Україні понад 30 днів.

Документом, що підтверджує інформацію про місце прописки або відсутність таких даних на певну дату, є витяг з реєстру територіальної громади.

Цей витяг видається органом реєстрації або центром надання адміністративних послуг у паперовій формі на запит особи, яка декларує/реєструє місце прописки в Україні, власника або співвласників житла, законного представника особи, уповноваженої особи житла, іпотекодержателя або довірчого власника.

Суб’єкт звернення для отримання витягу також може подати запит через Єдиний державний вебпортал електронних послуг після проходження електронної ідентифікації та автентифікації.

Місце прописки можна змінити через застосунок "Дія", але ця послуга доступна не всім громадянам.

Нещодавно "Дія" відновила функцію зміни місця реєстрації онлайн, що дозволяє зробити це за кілька кліків. Однак скористатися цією послугою можуть лише жінки, діти та чоловіки непризовного віку.

Як змінити місце прописки в Україні через "Дію"?

Для зміни місця проживання через "Дію" необхідно мати податковий номер, ID-картку або закордонний паспорт у застосунку.

Вартість зміни місця проживання через "Дію" залежить від того, коли було здійснено зняття з попереднього місця проживання:

Якщо зняття відбуло менш як 30 днів тому або це перша декларація, вартість становить 45,42 грн .

. Якщо зняття відбуло понад 30 днів тому, вартість складе 75,70 грн.

Алгоритм дій для того, щоб змінити місце прописки в Україні:

Відкрийте "Дію" та перейдіть до розділу "Послуги" → "Зміна місця реєстрації". Оберіть послугу: змінити своє місце реєстрації або зареєструвати іншу людину у своєму житлі. Ознайомтеся з переліком необхідних відомостей і натисніть "Почати".

Щоб змінити місце прописки в Україні, та зареєструватися у власному житлі:

Оберіть адресу, за якою бажаєте прописатися. Перевірте або введіть свої контактні дані та інформацію про військовий облік. Уважно перевірте заяву, підпишіть її через "Дія.Підпис", а потім сплатіть адміністративний збір.

Щоб зареєструватися в чужому житлі через застосунок "Дія", необхідно виконати наступні дії:

Оберіть опцію "У житлі іншого власника". Перевірте або введіть свої контактні дані та інформацію про військовий облік. Поділіться QR-кодом або посиланням з власником житла. Власник повинен обрати відповідну адресу, підтвердити свої контактні дані та підписати заяву.

Цей процес дозволяє швидко змінити місце прописки в Україні за новою адресою, не виходячи з дому, через "Дію".

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