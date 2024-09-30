Граждане должны иметь паспорт и прописки в Украине, стало известно, как его изменить и что для этого нужно.

Перед тем, как узнать о том , как изменить место прописки в Украине , вы должны знать, что за нарушение соответствующих правил, в Украине предусмотрена ответственность по ст. 197 КУоАП в виде предупреждения или наложения штрафа от одного до трех не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, передает politeka.net.

Изменить изменение места прописки в Украине или регистрацию ребенка можно онлайн через Дію из любой точки мира.

В то же время, доступен и старый метод через ЦНАП или профильные учреждения по месту регистрации.

Как изменить место прописки в Украине:

Гражданин Украины может иметь задекларированное место прописки только по одному адресу.

Процесс регистрации или изменения прописки осуществляется соответствующим органом на территории общества, где действуют полномочия соответствующего совета (ЦНАП, исполнительный орган сельского, поселкового или городского совета).

Чтобы изменить место прописки в Украине, сначала нужно сняться с предыдущего адреса, а затем в течение 30 дней зарегистрировать новый адрес.

Если лицо одновременно декларирует новое место прописки и снимается с предыдущего, отдельное заявление о снятии с предыдущего адреса не требуется.

Изменения в реестр территориального общества по предварительному адресу вносятся из сообщения от органа регистрации с указанием даты снятия с регистрации.

Процесс смены места прописки в Украине занимает 1 рабочий день, после чего вы получите документ о новой регистрации.

Важно знать особенности регистрации для военнообязанных, прежде чем сменить место прописки в Украине.

Военнообязанные должны соблюдать специальные требования при изменении места прописки в Украине:

Сначала необходимо сняться с военного учета по предварительному адресу, чтобы изменить место прописки в Украине. Это можно сделать только лично в РТЦК и СП, где человек состоит на учете. В военно-учетном документе должна быть отметка о снятии с регистрации места прописки в Украине.

После этого необходимо обратиться в орган регистрации для снятия с задекларированного места жительства, предъявив военно-учетный документ.

В течение трех дней нужно стать на военный учет по новому месту регистрации и получить соответствующую отметку в военно-учетном документе.

Далее следует обратиться в орган регистрации по новому адресу с военно-учетным документом для проведения процедуры, чтобы изменить место прописки в Украине.

Следует отметить, что лицо не может оставаться без военного учета ни в одном ТЦК и СП более 3 дней, поскольку это может расцениваться как уклонение от военного учета. Также нельзя оставаться без прописки в Украине более 30 дней.

Документом, подтверждающим информацию о месте прописки или отсутствии таких данных на определенную дату, является выписка из реестра территориального общества.

Эта выписка выдается органом регистрации или центром предоставления административных услуг в бумажной форме по запросу лица, декларирующего/регистрирующего место прописки в Украине, собственника или совладельцев жилья, законного представителя лица, уполномоченного лица жилья, ипотекодержателя или доверительного собственника.

Субъект обращения для получения выписки также может подать запрос через Единый государственный вебпортал электронных услуг после прохождения электронной идентификации и аутентификации.

Место прописки можно изменить через приложение "Дію", но эта услуга доступна не всем гражданам.

Недавно "Дія" восстановила функцию смены места регистрации онлайн, что позволяет сделать это за несколько кликов. Однако воспользоваться этой услугой могут только женщины, дети и мужчины непризывного возраста.

Как изменить место прописки в Украине с помощью "Дію"?

Для изменения места проживания через "Дія" необходимо иметь налоговый номер, ID-карту или загранпаспорт в приложении.

Стоимость смены места жительства через "Дія" зависит от того, когда было снято с предыдущего места жительства:

Если снятие произошло менее 30 дней назад или это первая декларация, стоимость составляет 45,42 грн .

. Если снятие произошло более 30 дней назад, стоимость составит 75,70 грн.

Алгоритм действий для того, чтобы изменить место прописки в Украине: