Очікується, що на початку жовтня вартість долара на готівковому ринку коливатиметься в межах.

На фоні підвищеного попиту на валюту, котирування залишалися близькими до максимумів, зафіксованих у липні.

Банкірка Анна Золотько у коментарі відзначила, чи буде долар по 42 гривні з 1 жовтня.

За словами Золотько, цього тижня можливе зворотне курсове тренування на всіх сегментах ринку. Зокрема, на це вплине перехідна дата та масові виплати зарплат українцям. У другій половині тижня посилення попиту може спостерігатися через погашення раніше розміщених випусків довгострокових ОВДП і виплату купона за кількома випусками державних облігацій.

"За моїми оцінками, вартість долара у готівковому сегменті протягом тижня знаходитиметься в діапазоні 41,40 – 41,90 гривень за долар", – уточнює банкірка Анна Золотько.

Золотько прогнозує, що котирування на міжбанку, а відповідно, і вартість готівкового долара, помірно зростатимуть. Регулятор планує дотримуватись стратегії керованої гнучкості, щоб покрити структурний дефіцит валюти, тому різких коливань курсу не слід очікувати.

Нагадаємо, коливання курсу відбуватимуться в межах усталеної системи та режиму керованої гнучкості. Це передбачає часті, іноді щоденні коливання з різнобічною та незначною амплітудою, які не перевищуватимуть допустимі коридори.

Завдяки валютним інтервенціям на ринку збережеться відносна рівновага між попитом і пропозицією. Регулятор продовжить здійснювати точкові втручання в процес курсоутворення за потреби.

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