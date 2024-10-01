На фоне повышенного спроса на валюту котировки оставались близкими к максимумам, зафиксированным в июле.

Банкирша Анна Золотько в комментарии отметила, будет ли доллар по 42 гривны с 1 октября.

доллар, доллары, обменник

По словам Золотько, на этой неделе возможна обратная курсовая тренировка на всех сегментах рынка. В частности, это повлияет на переходную дату и массовые выплаты зарплат украинцам. Во второй половине недели усиление спроса может наблюдаться из-за погашения ранее размещенных выпусков долгосрочных ОВГЗ и выплаты купона по нескольким выпускам государственных облигаций.

"По моим оценкам стоимость доллара в наличном сегменте в течение недели будет находиться в диапазоне 41,40 - 41,90 гривен за доллар", - уточняет банкирша Анна Золотько.

Золотько прогнозирует, что котировки на межбанке, а соответственно и стоимость наличного доллара, будут умеренно расти. Регулятор планирует соблюдать стратегию управляемой гибкости, чтобы покрыть структурный дефицит валюты, поэтому резких колебаний курса не следует ожидать.

доллар, доллары. обменник

Напомним, колебания курса будут происходить в рамках установившейся системы и режима управляемой гибкости. Это предполагает частые, иногда ежедневные колебания с разносторонней и незначительной амплитудой, не превышающие допустимые коридоры.

Благодаря валютным интервенциям на рынке сохранится относительное равновесие между спросом и предложением. Регулятор продолжит осуществлять точечные вмешательства в процесс курсообразования при необходимости.

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