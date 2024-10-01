Ожидается, что в начале октября стоимость доллара на наличном рынке будет колебаться в пределах.

На фоне повышенного спроса на валюту котировки оставались близкими к максимумам, зафиксированным в июле.

Банкирша Анна Золотько в комментарии отметила, будет ли доллар по 42 гривны с 1 октября.

По словам Золотько, на этой неделе возможна обратная курсовая тренировка на всех сегментах рынка. В частности, это повлияет на переходную дату и массовые выплаты зарплат украинцам. Во второй половине недели усиление спроса может наблюдаться из-за погашения ранее размещенных выпусков долгосрочных ОВГЗ и выплаты купона по нескольким выпускам государственных облигаций.

"По моим оценкам стоимость доллара в наличном сегменте в течение недели будет находиться в диапазоне 41,40 - 41,90 гривен за доллар", - уточняет банкирша Анна Золотько.

Золотько прогнозирует, что котировки на межбанке, а соответственно и стоимость наличного доллара, будут умеренно расти. Регулятор планирует соблюдать стратегию управляемой гибкости, чтобы покрыть структурный дефицит валюты, поэтому резких колебаний курса не следует ожидать.

Напомним, колебания курса будут происходить в рамках установившейся системы и режима управляемой гибкости. Это предполагает частые, иногда ежедневные колебания с разносторонней и незначительной амплитудой, не превышающие допустимые коридоры.

Благодаря валютным интервенциям на рынке сохранится относительное равновесие между спросом и предложением. Регулятор продолжит осуществлять точечные вмешательства в процесс курсообразования при необходимости.

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