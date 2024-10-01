НБУ встановив обмеження на карткові перекази, проте українці все ще можуть перерахувати більшу за ліміт суму з банківської картки.

Експертка Іванна Валькова дала поради, як перерахувати більшу за ліміт суму з картки.

З 1 жовтня 2024 року Національний банк України вводить шестимісячний ліміт у 150 тис. грн на місяць для p2p-переказів (з картки на картку). Цей ліміт поширюється лише на вихідні перекази між рахунками клієнтів одного банку та рахунками інших фізичних осіб. Про це йшлося в матеріалі Фокусу "Обмеження карткових переказів в Україні з 1 жовтня: що зміниться і який тепер ліміт".

Експертка Іванна Валькова зазначила, що НБУ дозволив особам з офіційними доходами, що перевищують встановлений місячний ліміт, повідомити свій банк для встановлення індивідуального обмеження відповідно до підтверджених доходів.

За словами експертки, немає жодних труднощів з переказом коштів на більшу суму, ніж встановлений ліміт, для дружини, дитини або батьків — для цього можна скористатися звичайним IBAN-переказом.

Однак варто зазначити, що банк отримувача може запитати у клієнта пояснення щодо сутності такої операції, особливо якщо велика сума є нетиповою для його рахунку. Це жодним чином не пов'язано з обмеженнями на p2p-перекази.

"Впевнена, що люди, які регулярно надсилають гроші родичам значними сумами добре знають, які документи слід надати банку, щоб операція не викликала сумнівів з точки зору законодавства з протидії легалізації доходів", — додала Валькова.

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