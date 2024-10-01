НБУ установил ограничения на карточные переводы, однако украинцы все еще могут перечислить больше лимита суммы с банковской карты.

Экспертша Иванна Валькова дала советы, как перечислить больше суммы с карты.

С 1 октября 2024 года Национальный банк Украины вводит шестимесячный лимит в 150 тыс. грн в месяц для p2p-переводов (с карты на карту). Этот лимит распространяется только на исходные переводы между счетами клиентов одного банка и счетами других лиц. Об этом говорилось в материале Фокуса "Ограничение карточных переводов в Украине с 1 октября: что изменится и какой теперь лимит".

Эксперт Ивана Валькова отметила, что НБУ разрешил лицам с официальными доходами, превышающими установленный месячный лимит, сообщить свой банк для установления индивидуального ограничения в соответствии с подтвержденными доходами.

По словам эксперта, нет никаких трудностей с переводом средств на большую сумму, чем установленный лимит, для жены, ребенка или родителей — для этого можно воспользоваться обычным IBAN-переводом.

Однако следует отметить, что банк получателя может запросить у клиента объяснение о сущности такой операции, особенно если большая сумма нетипична для его счета. Это никак не связано с ограничениями на p2p-переводы.

"Уверена, что люди, регулярно направляющие деньги родственникам значительными суммами, хорошо знают, какие документы следует предоставить банку, чтобы операция не вызывала сомнений с точки зрения законодательства по противодействию легализации доходов", — добавила Валькова.

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