Популярний поштовий оператор "Нова пошта" з 1 жовтня підвищує тарифи на свої послуги - зокрема збільшиться вартість доставки посилок.
Як повідомили ЗМІ, посилаючись на лист від "Нової пошти", зміна розцінок пов'язана з тим, що за останній рік споживчі ціни зросли на 7,5%.
"Нова пошта" поки не підтвердила, але й не спростувала інформацію про підвищення тарифів на своєму офіційному сайті та в соцмережах. З 1 жовтня доставка документів між відділеннями та поштоматами в містах та Україні становитиме 65 грн, що на 10 грн більше, ніж зараз.
Доставка посилок до 2 кг між відділеннями та поштоматами по місту (Локал) подорожчає на 10 грн — до 60 грн. Інші зміни тарифів:
- Посилки до 10 кг — на 10 грн, до 90 грн.
- Посилки до 30 кг — на 20 грн, до 140 грн.
Вартість доставки посилок до 2 кг по Україні зросте на 10 грн — до 80 грн. Інші тарифи:
- Посилки до 10 кг — на 10 грн, до 110 грн.
- Посилки до 30 кг — на 20 грн, до 160 грн.
Також скасовується знижка для багатомісних посилок, зокрема, для палет, вартість перевезення між відділеннями збільшиться на 50-250 грн. Запроваджується доплата за адресне обслуговування в розмірі 150 грн.
Для вантажів вагою понад 30 кг вартість перевезення між відділеннями Локалу зросте на 0,5 грн за кожен кілограм, а міжвідділенням по Україні — на 1 грн за кг.
Щодо перевезення шин та дисків:
- Вартість доставки між відділеннями зросте на 10-40 грн.
- Запроваджується доплата за адресне обслуговування: 35 грн для легкових шин і дисків, 120 грн для вантажних.
Також варто зазначити, що скасовується комісія за повернення посилок. Раніше, якщо одержувач відмовлявся або не забирав посилку, відправник змушений був сплачувати 0,5% від оціночної вартості при поверненні.
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