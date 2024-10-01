"Нова пошта" поки не підтвердила, але й не спростувала інформацію про підвищення тарифів на своєму офіційному сайті та в соцмережах.

Популярний поштовий оператор "Нова пошта" з 1 жовтня підвищує тарифи на свої послуги - зокрема збільшиться вартість доставки посилок.

Як повідомили ЗМІ, посилаючись на лист від "Нової пошти", зміна розцінок пов'язана з тим, що за останній рік споживчі ціни зросли на 7,5%.

"Нова пошта" поки не підтвердила, але й не спростувала інформацію про підвищення тарифів на своєму офіційному сайті та в соцмережах. З 1 жовтня доставка документів між відділеннями та поштоматами в містах та Україні становитиме 65 грн, що на 10 грн більше, ніж зараз.

Доставка посилок до 2 кг між відділеннями та поштоматами по місту (Локал) подорожчає на 10 грн — до 60 грн. Інші зміни тарифів:

Посилки до 10 кг — на 10 грн, до 90 грн.

Посилки до 30 кг — на 20 грн, до 140 грн.

Вартість доставки посилок до 2 кг по Україні зросте на 10 грн — до 80 грн. Інші тарифи:

Посилки до 10 кг — на 10 грн, до 110 грн.

Посилки до 30 кг — на 20 грн, до 160 грн.

Також скасовується знижка для багатомісних посилок, зокрема, для палет, вартість перевезення між відділеннями збільшиться на 50-250 грн. Запроваджується доплата за адресне обслуговування в розмірі 150 грн.

Для вантажів вагою понад 30 кг вартість перевезення між відділеннями Локалу зросте на 0,5 грн за кожен кілограм, а міжвідділенням по Україні — на 1 грн за кг.

Щодо перевезення шин та дисків:

Вартість доставки між відділеннями зросте на 10-40 грн.

Запроваджується доплата за адресне обслуговування: 35 грн для легкових шин і дисків, 120 грн для вантажних.

Також варто зазначити, що скасовується комісія за повернення посилок. Раніше, якщо одержувач відмовлявся або не забирав посилку, відправник змушений був сплачувати 0,5% від оціночної вартості при поверненні.

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