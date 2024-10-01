"Новая почта" пока не подтвердила, но и не опровергла информацию о повышении тарифов на своем официальном сайте и в соцсетях.

Популярный почтовый оператор "Новая почта" с 1 октября повышает тарифы на свои услуги – в частности, увеличится стоимость доставки посылок.

Как сообщили СМИ, ссылаясь на письмо от "Новой почты", изменение расценок связано с тем, что за последний год потребительские цены выросли на 7,5%.

"Новая почта" пока не подтвердила, но и не опровергла информацию о повышении тарифов на своем официальном сайте и в соцсетях. С 1 октября доставка документов между отделениями и почтоматами в городах и Украине составит 65 грн, что на 10 грн больше, чем сейчас.

Доставка посылок до 2 кг между отделениями и почтоматами по городу (Локал) подорожает на 10 грн - до 60 грн. Другие изменения тарифов:

Посылки до 10 кг – на 10 грн, до 90 грн.

Посылки до 30 кг – на 20 грн, до 140 грн.

Стоимость доставки посылок до 2 кг по Украине вырастет на 10 грн – до 80 грн. Прочие тарифы:

Посылки до 10 кг – на 10 грн, до 110 грн.

Посылки до 30 кг – на 20 грн, до 160 грн.

Также отменяется скидка для многоместных посылок, в частности, для паллет, стоимость перевозки между отделениями увеличится на 50-250 грн. Вводится доплата за адресное обслуживание в размере 150 грн.

Для грузов весом более 30 кг стоимость перевозки между отделениями Локала вырастет на 0,5 грн. за каждый килограмм, а межотделением по Украине — на 1 грн. за кг.

Относительно перевозки шин и дисков:

Стоимость доставки между отделениями вырастет на 10–40 грн.

Вводится доплата за адресное обслуживание: 35 грн. для легковых шин и дисков, 120 грн. для грузовых.

Также следует отметить, что отменяется комиссия за возврат посылок. Ранее, если получатель отказывался или не забирал посылку, отправитель вынужден был платить 0,5% от оценочной стоимости при возврате.

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