У системі виходу на пенсію за віком є низка важливих нюансів, через які не всі зможуть вийти на пенсію вчасно.

Право на пенсію мають українці, які досягли віку 60, 63 або 65 років, конкретний вік виходу на пенсію залежить не тільки від року народження, але й від накопиченого страхового стажу.

Вимоги до страхової стажу для виходу на пенсію змінюються щороку. У 2024 році, щоб вийти на пенсію у 60 років, необхідно мати 31 рік стажу. У 2025 році ця вимога зросте до 32 років, у 2026-му – до 33 років, і так далі, поки в 2028 році не досягне 35 років.

Для виходу на пенсію у 63 роки потрібно мати на 10 років стажу менше. Мінімальна вимога для виходу на пенсію в 65 років залишається незмінною – 15 років стажу.

Якщо до 65 років українець не накопичив навіть 15 років страхового стажу, він не отримає пенсію. Натомість йому буде нарахована спеціальна грошова допомога. Її розмір визначається як різниця між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність, та середньомісячним сукупним доходом сім’ї, розрахованим на одну особу за попередні 6 місяців.

При цьому максимальна сума виплати не може перевищувати прожитковий мінімум для непрацездатних осіб, який у 2024 році становитиме 2361 грн. Через заплановану на 2025 рік заморозку соціальних стандартів, ця сума, ймовірно, не зміниться.

В Україні існує ряд професій та умов, за яких пенсію за віком можна отримати раніше, ніж встановлені терміни. У 2024 році ці умови зазнали змін, як зазначили в Пенсійному фонді. Зокрема, достроково на пенсію можуть вийти особи, які працювали на таких роботах:

з особливо шкідливими та особливо важкими умовами праці (Список № 1);

на інших роботах зі шкідливими та важкими умовами праці (Список № 2).

Останні новини України:

Не усім по кишені: українці можуть докупити страховий стаж до пенсії.

Пенсія може бути зменшена на 20%: щоб не втратити виплати, доведеться звертатись в ПФУ.



Пенсійні виплати: скільки отримають українці з зарплатою в 15 тисяч гривень, сума може засмутити.