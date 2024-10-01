В системе выхода на пенсию по возрасту есть ряд важных нюансов, из-за которых не все смогут выйти на пенсию в срок.

Право на пенсию имеют украинцы, достигшие возраста 60, 63 или 65 лет, конкретный возраст ухода на пенсию зависит не только от года рождения, но и от накопленного страхового стажа.

Требования к страховому стажу для ухода на пенсию меняются каждый год. В 2024 году, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, необходимо иметь 31 год стажа. В 2025 году это требование вырастет до 32 лет, в 2026-м – до 33 лет, и так далее, пока в 2028 году не достигнет 35 лет.

Для выхода на пенсию в 63 года нужно иметь на 10 лет меньше стажа. Минимальное требование для выхода на пенсию в 65 лет остается неизменным – 15 лет стажа.

Если до 65 лет украинец не накопил даже 15 лет страхового стажа, он не получит пенсию. Вместо этого ему будет начислена специальная денежная помощь. Ее размер определяется как разница между прожиточным минимумом для лиц, потерявших трудоспособность, и среднемесячным совокупным доходом семьи, рассчитанным на одного человека за предыдущие 6 месяцев.

При этом максимальная сумма выплаты не может превышать прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц, который в 2024 году составит 2361 грн. Из-за запланированной на 2025 год заморозки социальных стандартов, эта сумма, вероятно, не изменится.

В Украине существует ряд профессий и условий, при которых пенсию по возрасту можно получить раньше установленных сроков. В 2024 году эти условия претерпели изменения, как отметили в Пенсионном фонде. В частности, досрочно на пенсию могут выйти лица, работавшие на таких работах:

с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда (Список №1);

на других работах с вредными и тяжелыми условиями труда (Список №2).

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