Проєкт бюджету враховує березневу індексацію пенсій у 2026 році, але на додаткові виплати чи перерахунки коштів може не вистачити.

В Україні планують перевести пенсійні виплати на балову систему, подібну до тієї, що вже функціонує в Литві та інших країнах.

Про це заявила міністр соціальної політики Оксана Жолнович. Деталі пенсійної реформи наразі не розголошуються, оскільки уряд сподівається досягти згоди щодо проведення змін як серед партнерів, так і в парламенті.

Українець із середньою зарплатою умовно отримуватиме 10 балів. Якщо зарплата на 20% вища за середню, він матиме 12 балів, а якщо на 20% нижча – 8 балів. Кожен бал оцінять у певну грошову суму, і цей перерахунок має призвести до збільшення пенсій для тих українців, які давно вийшли на заслужений відпочинок.

Проте навіть після перерахунку це не вирішить головну проблему – низький рівень виплат. Для цього знадобилося б суттєво збільшити бюджет Пенсійного фонду України. Як видно з проєкту на 2025 рік, наступного року з державного бюджету виділять всього 237,9 млрд грн, тоді як минулого року ця сума становила 244,9 млрд грн.

Проєкт бюджету враховує березневу індексацію пенсій у 2026 році, але на додаткові виплати чи перерахунки коштів може не вистачити. Міністр соціальної політики Оксана Жолнович нещодавно повідомила в парламенті, що до кінця року планується подати проєкт реформи, який передбачатиме прив’язку пенсій до сучасних зарплат і зарплат, які були під час роботи.

Проте без запровадження накопичувального рівня важко досягти справді високих пенсій, адже накопичувальні пенсії стосуватимуться лише майбутніх пенсіонерів.

"Власне це є європейською вимогою, європейським стандартом, і разом з накопичувальною пенсійною системою, яку ми також плануємо впроваджувати з 2026 року, – і пакет законопроєктів уже готовий, він буде поданий на розгляд Кабміну найближчим часом, – пропонуємо рівень заміщення для пенсіонерів забезпечувати не нижче як 60%", – підсумувала Жолнович.

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