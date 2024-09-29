Проект бюджета учитывает мартовскую индексацию пенсий в 2026 году, но на дополнительные выплаты или перерасчет средств может не хватить.

В Украине планируют перевести пенсионные выплаты на баловую систему, подобную той, которая уже функционирует в Литве и других странах.

Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович. Детали пенсионной реформы пока не разглашаются, поскольку правительство надеется достичь согласия по проведению изменений как среди партнеров, так и в парламенте.

Украинец со средней зарплатой будет условно получать 10 баллов. Если зарплата на 20% выше средней, она будет иметь 12 баллов, а если на 20% ниже – 8 баллов. Каждый балл будет оценен в определенную денежную сумму, и этот пересчет должен привести к увеличению пенсий для тех украинцев, которые давно вышли на заслуженный отдых.

Однако даже после пересчета это не решит главную проблему – низкий уровень выплат. Для этого потребовалось бы существенно увеличить бюджет Пенсионного фонда Украины. Как видно из проекта на 2025 год, в следующем году из государственного бюджета будет выделено всего 237,9 млрд грн, тогда как в прошлом году эта сумма составила 244,9 млрд грн.

Проект бюджета учитывает мартовскую индексацию пенсий в 2026 году, но на дополнительные выплаты или перерасчет средств может не хватить. Министр социальной политики Оксана Жолнович недавно сообщила в парламенте, что до конца года планируется подать проект реформы, предусматривающий привязку пенсий к современным зарплатам и зарплатам, которые были во время работы.

Однако без введения накопительного уровня трудно достичь высоких пенсий, ведь накопительные пенсии будут касаться только будущих пенсионеров.

"Собственно это европейское требование, европейский стандарт, и вместе с накопительной пенсионной системой, которую мы также планируем внедрять с 2026 года, - и пакет законопроектов уже готов, он будет подан на рассмотрение Кабмина в ближайшее время, - предлагаем уровень замещения для пенсионеров обеспечивать не ниже 60%", – подытожила Жолнович.

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