Схожа ситуація з курсом валют очікується в обмінниках, а також прогнозується і в українських банках.

В обмінниках України очікуються суттєві зміни курсу готівкового долара - за прогнозами, протягом наступного тижня (30 вересня – 6 жовтня) курс має змінитися.



Про це попередили банкіри у коментарі для українських ЗМІ.

Наступного тижня курс американської валюти в обмінниках очікується в межах 41,2-41,8 грн. Увечері 27 вересня обмінники купують долари в середньому по 40,93 грн, а продають по 41,56 грн, що може свідчити про можливе зростання курсу як при купівлі, так і при продажу.

Схожа ситуація також прогнозується і в українських банках. Зокрема, з понеділка курс долара має бути приблизно в межах 41,2-41,8 грн, а ввечері 27 вересня вартість валюти становила в середньому 41/41,5 грн (купівля/продаж).

Очікується, що щоденні курсові зміни в банках складатимуть до 0,3-0,5 грн, а в обмінниках – до 0,5 грн.

Різниця між курсами купівлі та продажу валюти буде триматися в межах 0,5-0,6 грн у банках і до 0,6-1 грн в обмінниках. Курсові відхилення прогнозуються на рівні 2% на тиждень.

В цілому, на початку жовтня курсові показники не зазнають різких стрибків; зміни будуть плавними та тенденційними.

Проте не виключається, що наприкінці вересня-жовтня гривня може девальвувати, але практично непомітно – "до 1% вартості".

Джерело: OBOZ.UA.

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