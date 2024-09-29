Сходная ситуация с курсом валют ожидается в обменниках, а также прогнозируется и в украинских банках.

В обменниках Украины ожидаются существенные изменения курса наличного доллара – по прогнозам, в течение следующей недели (30 сентября – 6 октября) курс должен измениться.



Об этом сообщили банкиры в комментарии для украинских СМИ.

На следующей неделе курс американской валюты в обменниках ожидается в пределах 41,2–41,8 грн. Вечером 27 сентября обменники покупают доллары в среднем по 40,93 грн., а продают по 41,56 грн., что может свидетельствовать о возможном росте курса как при покупке, так и при продаже.

Похожая ситуация прогнозируется и в украинских банках. В частности, с понедельника курс доллара должен быть примерно в пределах 41,2-41,8 грн., а вечером 27 сентября стоимость валюты составляла в среднем 41/41,5 грн. (покупка/продажа).

Ожидается, что ежедневные курсовые изменения в банках будут составлять до 0,3-0,5 грн., а в обменниках – до 0,5 грн.

Разница между курсами купли и продажи валюты будет держаться в пределах 0,5–0,6 грн в банках и до 0,6–1 грн в обменниках. Курсовые отклонения прогнозируются на уровне 2% в неделю.

В целом, в начале октября курсовые показатели не испытывают резких скачков; изменения будут плавными и тенденциозными.

Однако не исключается, что в конце сентября-октября гривна может девальвировать, но практически незаметно – "до 1% стоимости".

Источник: OBOZ.UA.

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