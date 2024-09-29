При цьому наголосили, що якщо така ініціатива з'явиться, розглядати питання буде потрібно з позиції пошуку коштів для ЗСУ.

В Україні можливе підвищення не лише військового збору (законопроєкт про нову ставку 5% вже ухвалено в першому читанні), але й податку на додану вартість (ПДВ).

Про це розповів голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу").

"Нині ми бачимо, що немає підстав підвищувати ПДВ, але не виключаємо, що вони з'являться в майбутньому... А це майбутнє може бути і через місяць чи пізніше... Може, з'явиться відповідна пропозиція від уряду. Без неї ми нічого не робитимемо", – сказав Гетманцев.

Він підкреслив, що якщо така ініціатива виникне, питання слід розглядати з точки зору необхідності фінансування Сил оборони. Як зазначив Гетманцев, саме це може стати основою для підвищення ПДВ.

"З точки зору публічних фінансів, це правильне джерело, і воно є найменш шкідливим із доступних варіантів. Ми можемо використовувати цей ресурс. Однак, чи потрібен він взагалі, має визначити уряд", – пояснив нардеп.

Про можливе підвищення ПДВ вже згадувала голова Комітету Верховної Ради з бюджету Роксолана Підласа ("Слуга народу"). Вона зазначила, що Міжнародний валютний фонд (МВФ) вимагає від України підвищення ПДВ на 2% у випадку зростання видатків без відповідного збільшення доходів у бюджеті 2025 року, який вже погоджено з фондом.

Джерело: "Українські новини".

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