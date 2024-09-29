При этом подчеркнули, что если такая инициатива появится, рассматривать вопрос потребуется с позиции поиска средств для ВСУ.

В Украине возможно повышение не только военного сбора (законопроект о новой ставке 5% уже принят в первом чтении), но и налога на добавленную стоимость (НДС).

Об этом рассказал глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа").

"Сейчас мы видим, что нет оснований повышать НДС, но не исключаем, что они появятся в будущем... А это будущее может быть и через месяц или позже... Может, появится соответствующее предложение от правительства. Без него мы ничего не будем делать», – сказал Гетманцев.

Он подчеркнул, что если такая инициатива возникнет, вопрос следует рассматривать с точки зрения необходимости финансирования сил обороны. Как отметил Гетманцев, это может стать основой для повышения НДС.

"С точки зрения публичных финансов, это правильный источник, и он наименее вреден из доступных вариантов. Мы можем использовать этот ресурс. Однако, нужен ли он вообще, должно определить правительство", - пояснил нардеп.

О возможном повышении НДС уже упоминала глава Комитета Верховной Рады из бюджета Роксолана Подласа ("Слуга народа"). Она отметила, что Международный валютный фонд (МВФ) требует от Украины повышения НДС на 2% в случае роста расходов без соответствующего увеличения доходов в бюджете 2025 года, который уже согласован с фондом.

Источник: "Українські новини".

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