Дії НБУ на валютному ринку коригуватимуться від монетарного комітету до монетарного комітету.

Національний банк України буде здійснювати контроль за курсом валют з метою зниження рівня інфляції.

Україна не планує змінювати свою політику на валютному ринку, заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук в інтерв'ю Центру економічної стратегії.

"Логіка наших дій чітко вписується в стратегію поступового переходу до інфляційного таргетування і пом'якшення валютних обмежень, а також переходу до керованої гнучкості обмінного курсу, яку минулого року ми затвердили в результаті співпраці та обговорення з нашими колегами з Міжнародного валютного фонду", - сказав він.

Минулого тижня Рада Національного банку затвердила основні принципи грошово-кредитної політики на середньострокову перспективу, включаючи режим гнучкого інфляційного таргетування та основи валютно-курсової політики, яка залишиться незмінною.

Дії НБУ на валютному ринку коригуватимуться від монетарного комітету до монетарного комітету.

НБУ планує реагувати на очікуваний стрибок інфляції до 8,5% наприкінці цього року, зосередившись на її зниженні в наступному.

"Ми прагнемо досягти рівня близько 7% і поступово знизити його до 5% до 2026 року. Однак це буде неможливо без виконання завдань валютно-курсової політики, які я вже згадував," – зазначив заступник голови НБУ.

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