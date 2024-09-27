Действия НБУ на валютном рынке будут корректироваться от монетарного комитета к монетарному комитету.

Национальный банк Украины будет осуществлять контроль за курсом валют с целью снижения уровня инфляции.

Украина не планирует менять свою политику на валютном рынке, заявил замглавы НБУ Сергей Николайчук в интервью Центру экономической стратегии.

"Логика наших действий четко вписывается в ту стратегию постепенного перехода к инфляционному таргетированию и смягчению валютных ограничений, а также переходу к управляемой гибкости обменного курса, которую в прошлом году мы утвердили в результате сотрудничества и обсуждения с нашими коллегами из Международного валютного фонда", - сказал он.

На прошлой неделе Совет Национального банка утвердил основные принципы денежно-кредитной политики на среднесрочную перспективу, включая режим гибкого инфляционного таргетирования и основы валютно-курсовой политики, которая останется неизменной.

Действия НБУ на валютном рынке будут корректироваться от монетарного комитета к монетарному комитету.

НБУ планирует реагировать на ожидаемый скачок инфляции до 8,5% в конце этого года, сосредоточившись на ее снижении в следующем.

"Мы стремимся достичь уровня около 7% и постепенно снизить его до 5% к 2026 году. Однако это будет невозможно без выполнения задач валютно-курсовой политики, которые я уже упоминал", - отметил замглавы НБУ.

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