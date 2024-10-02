Для отримання пенсії за вислугу років медпрацівники повинні відповідати певним вимогам щодо стажу.

Медичні працівники, які виходять на заслужений відпочинок, можуть отримувати пенсію за вислугу років та одноразову виплату розміром 10 окладів.

Про це інформують на платформі Медична справа.

Пенсія за вислугу років для медиків

Право на пенсію за вислугу років мають медичні працівники, які працюють на посадах, які входять до спеціального Переліку закладів та установ охорони здоров'я, освіти та соціального захисту. Це означає, що не має значення форма власності медичного закладу або тривалість робочого дня.

Важливо! Якщо медпрацівник працював у різних установах з Переліку, то стаж за кожен період роботи підсумовується.

Особливі пільги нараховуються медпрацівникам, які працювали у зазначених закладах до 1 січня 2004 року. Після цієї дати етап обчислюється за загальними правилами, відповідно до системи персоніфікованого обліку.

Цікаво! Стаж роботи в лепрозоріях, протичумних закладах, закладах для лікування з ВІЛ/СНІД, інших інфекційних відділеннях, а також у патолого-анатомічних, реанімаційних і психіатричних закладах, зараховується у подвійному розмірі.

Вимоги до стажу медиків

Для отримання пенсії за вислугу років медпрацівники повинні відповідати певним вимогам щодо стажу:

до 1 квітня 2015 року — щонайменше 25 років;

з 1 квітня 2022 року по 31 березня 2023 року — 29 років;

з 1 квітня 2023 року по 31 березня 2024 року — 29,5 років;

з 1 квітня 2024 року — 30 років.

Право на одноразову виплату

Медичні працівники можуть претендувати на одноразову виплату розміром 10 окладів при виході на пенсію за умови, що вони мають спеціальний страховий стаж від 25 до 30 років на визначених законодавством посадах.

Загальний страховий стаж для отримання виплати становить: 30 років для жінок і 35 років для чоловіків. Важливо, щоб пенсія призначалася за посадами в державних або комунальних закладах. Також особа не повинна була отримувати інші види пенсії до виходу на пенсію за віком. Якщо всі ці умови дотримані, медичний працівник має право на виплату розміром 10 окладів.

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