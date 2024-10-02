Для получения пенсии за выслугу лет медработники должны отвечать определенным требованиям по стажу.

Медицинские работники, выходящие на заслуженный отдых, могут получать пенсию за выслугу лет и единовременную выплату в размере 10 окладов.

Об этом информируют на платформе Медицинское дело.

Пенсия за выслугу лет для медиков

Право на пенсию за выслугу лет имеют медицинские работники, работающие на должностях, входящих в специальный список учреждений и учреждений здравоохранения, образования и социальной защиты. Это означает, что не имеет значения форма собственности медицинского учреждения или продолжительность рабочего дня.

Важно! Если медработник работал в разных учреждениях из Перечня, стаж за каждый период работы суммируется.

Особые льготы начисляются медработникам, работавшим в указанных заведениях до 1 января 2004 года. После этой даты этап вычисляется по общим правилам в соответствии с системой персонифицированного учета.

Любопытно! Стаж работы в лепрозориях, противочумных заведениях, заведениях для лечения ВИЧ/СПИД, других инфекционных отделениях, а также в патологоанатомических, реанимационных и психиатрических заведениях, засчитывается в двойном размере.

Требования к стажу медиков

Для получения пенсии за выслугу лет медработники должны отвечать определенным требованиям по стажу:

до 1 апреля 2015 года - не менее 25 лет;

с 1 апреля 2022 года по 31 марта 2023 года - 29 лет;

с 1 апреля 2023 года по 31 марта 2024 года - 29,5 лет;

с 1 апреля 2024 года - 30 лет.

Право на единовременную выплату

Медицинские работники могут претендовать на единовременную выплату размером 10 окладов при выходе на пенсию при условии, что у них специальный страховой стаж от 25 до 30 лет на определенных законодательством должностях.

Общий страховой стаж для получения выплаты составляет 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин. Важно, чтобы пенсия назначалась по должностям в государственных или коммунальных учреждениях. Также лицо не должно было получать другие виды пенсии до выхода на пенсию по возрасту. Если все эти условия соблюдены, медицинский работник имеет право на выплату в размере 10 окладов.

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