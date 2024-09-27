Ці зміни вплинуть на бюджетні установи та інших споживачів, а тарифи будуть коригуватися для майбутнього опалювального сезону.

З 1 жовтня 2024 року набудуть чинності нові тарифи на опалення окремих категорій споживачів - комуналка подорожчає вже через тиждень.

Про це попереджують ЗМІ.

Нові тарифи чекають мешканців в Охтирки Сумської області. Ці зміни вплинуть на бюджетні установи та інших споживачів, а тарифи будуть коригуватися для майбутнього опалювального сезону з 1 жовтня 2024 року до 30 квітня 2025 року.

Для бюджетних установ вартість опалення зросте з 4880,58 до 4926,08 грн за Гкал, тоді як для інших споживачів — з 4901,06 до 4928,57 грн за Гкал.

Також розраховано новий тариф для побутових споживачів, який підвищиться з 2594,02 до 2953,03 грн за Гкал. Проте домогосподарства не відчують цього підвищення на своїх рахунках, оскільки державні дотації покриватимуть різницю.

Тарифи на теплову енергію для побутових споживачів залишаться на рівні, що діяв 24 лютого 2022 року, протягом всього періоду воєнного стану та шести місяців після його завершення.

Нагадаємо, що більшість українських споживачів газу обслуговує компанія "Нафтогаз", яка зафіксувала тариф на газ для населення до 30 квітня 2025 року. У жовтні вартість одного кубометра блакитного палива за тарифом "Фіксований" становитиме 7,96 гривні. Інші постачальники пропонують ціни в діапазоні від 7,70 до 9,90 гривень за кубометр.

Джерело: Оkhtyrka.net.

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