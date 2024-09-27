Эти изменения окажут влияние на бюджетные учреждения и других потребителей, а тарифы будут корректироваться для будущего отопительного сезона.

С 1 октября 2024 вступят в силу новые тарифы на отопление отдельных категорий потребителей - коммуналка подорожает уже через неделю.

Об этом предупреждают СМИ.

Новые тарифы ждут жителей в Ахтырке Сумской области. Эти изменения повлияют на бюджетные учреждения и других потребителей, а тарифы будут корректироваться для предстоящего отопительного сезона с 1 октября 2024 года по 30 апреля 2025 года.

Для бюджетных учреждений стоимость отопления вырастет с 4880,58 до 4926,08 грн. за Гкал, тогда как для других потребителей — с 4901,06 до 4928,57 грн. за Гкал.

Также рассчитан новый тариф для бытовых потребителей, который повысится с 2594,02 до 2953,03 грн. за Гкал. Однако домохозяйства не почувствуют этого повышения на своих счетах, поскольку государственные дотации будут покрывать разницу.

Тарифы на тепловую энергию для бытовых потребителей останутся на уровне, действовавшем 24 февраля 2022 года, в течение всего периода военного положения и шести месяцев после его завершения.

Напомним, что большинство украинских потребителей газа обслуживает компания "Нефтегаз", которая зафиксировала тариф на газ для населения до 30 апреля 2025 года. В октябре стоимость одного кубометра голубого топлива по тарифу "Фиксированный" составит 7,96 гривны. Остальные поставщики предлагают цены в диапазоне от 7,70 до 9,90 гривен за кубометр.

Источник: Оkhtyrka.net.

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