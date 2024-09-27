С 1 октября 2024 вступят в силу новые тарифы на отопление отдельных категорий потребителей - коммуналка подорожает уже через неделю.

Об этом предупреждают СМИ.

отопление

Новые тарифы ждут жителей в Ахтырке Сумской области. Эти изменения повлияют на бюджетные учреждения и других потребителей, а тарифы будут корректироваться для предстоящего отопительного сезона с 1 октября 2024 года по 30 апреля 2025 года.

Для бюджетных учреждений стоимость отопления вырастет с 4880,58 до 4926,08 грн. за Гкал, тогда как для других потребителей — с 4901,06 до 4928,57 грн. за Гкал.

Также рассчитан новый тариф для бытовых потребителей, который повысится с 2594,02 до 2953,03 грн. за Гкал. Однако домохозяйства не почувствуют этого повышения на своих счетах, поскольку государственные дотации будут покрывать разницу.

плата за отопление

Тарифы на тепловую энергию для бытовых потребителей останутся на уровне, действовавшем 24 февраля 2022 года, в течение всего периода военного положения и шести месяцев после его завершения.

Напомним, что большинство украинских потребителей газа обслуживает компания "Нефтегаз", которая зафиксировала тариф на газ для населения до 30 апреля 2025 года. В октябре стоимость одного кубометра голубого топлива по тарифу "Фиксированный" составит 7,96 гривны. Остальные поставщики предлагают цены в диапазоне от 7,70 до 9,90 гривен за кубометр.

Источник: Оkhtyrka.net.

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