У НБУ повідомили, що на українському фінансовому ринку з'явиться новий тип банківської установи.

На українському фінансовому ринку з'явиться новий тип банківської установи - такі зміни для українців вводить Національний банк України.

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Так, на українському фінансовому ринку з'явиться новий тип банківської установи — банк фінансової інклюзії (БФІ). Якщо Верховна Рада ухвалить законопроєкт №12044, Національний банк зможе надавати акціонерним товариствам обмежені банківські ліцензії.

"Це дасть змогу вирішити проблеми та питання доступу населення та малого бізнесу до фінансових послуг у віддалених, малонаселених територіях, у зонах, наближених до військових дій, та на звільнених територіях", - йдеться в повідомленні НБУ.

У Національному банку України пояснили, що обмежена банківська ліцензія дозволяє великим роздрібним і поштовим компаніям, які мають досвід обслуговування великої кількості клієнтів, створювати окрему юридичну особу — банк фінансової інклюзії. Завдяки використанню існуючої інфраструктури, такі банки зможуть надавати фінансові послуги населенню та малому бізнесу.

Голова Національного банку Андрій Пишний зазначив, що повномасштабне вторгнення призвело до скорочення мережі банківських відділень і банкоматів. У 2022 році закрилися 1349 відділень, внаслідок чого навантаження на залишені стало значно більшим.

"Банк фінансової інклюзії дасть змогу нашим громадянам отримати доступ до основних фінансових продуктів, таких як зняття готівки, валютообмінні операції, платежі, заощадження та кредити по всій країні", - додав Пишний.

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