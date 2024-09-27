В НБУ сообщили, что на украинском финансовом рынке появится новый тип банковского учреждения.

На украинском финансовом рынке появится новый тип банковского учреждения – такие изменения для украинцев вводит Национальный банк Украины.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Так, на украинском финансовом рынке появится новый тип банковского учреждения – банк финансовой инклюзии (БФИ). Если Верховная Рада примет законопроект №12044, Национальный банк сможет предоставлять акционерным обществам ограниченные банковские лицензии.

"Это позволит решить проблемы и вопросы доступа населения и малого бизнеса к финансовым услугам в отдаленных, малонаселенных территориях, в зонах, приближенных к военным действиям, и на освобожденных территориях", - говорится в сообщении НБУ.

В Национальном банке Украины пояснили, что ограниченная банковская лицензия позволяет крупным розничным и почтовым компаниям, имеющим опыт обслуживания большого количества клиентов, создавать отдельное юридическое лицо - банк финансовой инклюзии. Благодаря использованию существующей инфраструктуры такие банки смогут предоставлять финансовые услуги населению и малому бизнесу.

Глава Национального банка Андрей Пышный отметил, что полномасштабное вторжение привело к сокращению сети банковских отделений и банкоматов. В 2022 году закрылись 1349 отделений, в результате чего нагрузка на оставленные стала значительно больше.

"Банк финансовой инклюзии позволит нашим гражданам получить доступ к основным финансовым продуктам, таким как снятие наличных, валютообменные операции, платежи, сбережения и кредиты по всей стране", - добавил Пышный.

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