Залежно від результатів підозрюваному може загрожувати до семи років позбавлення волі, а також заборона обіймати певні посади.

Очільник благодійнго фонду завіз як гуманітарну допомогу для потреб ЗСУ понад 230 авто, але вони не дійшли до ЗСУ, а перетворились на схему наживи.

Про це повідомила прес-служба Нацполіції.

Оперативники Управління стратегічних розслідувань Полтавської області та слідчі місцевої поліції викрили махінації з гуманітарною допомогою. За інформацією слідства, керівник благодійного фонду організував схему завезення автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги. Незважаючи на заборону продажу гуманітарної допомоги, яку він мав безкоштовно передати ЗСУ, зловмисник продавав автомобілі цивільним особам та військовим за готівку.

Для реалізації плану він залучив кількох осіб, які знаходили покупців, готували автомобілі до продажу та оформлювали необхідні документи. Щоб приховати свою злочинну діяльність, один з учасників схеми за вказівкою керівника фонду надсилав до профільного міністерства підроблені звіти.

Поліцейські затримали керівника фонду під час чергової продажу автомобіля, який був завезений до України як гуманітарна допомога. Він затриманий відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За попередніми даними, учасники цієї схеми реалізували понад 230 автомобілів, які були ввезені для потреб Збройних сил України та інших військових формувань під час воєнного стану, на загальну суму понад 35 мільйонів гривень.

Керівнику фонду, за процесуального нагляду Полтавської обласної прокуратури, оголошено підозру за ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України (незаконне використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку).

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу, а слідчі дії тривають для встановлення всіх осіб, причетних до цієї схеми.

Залежно від результатів, підозрюваному може загрожувати до семи років позбавлення волі, а також заборона обіймати певні посади або займатися певною діяльністю протягом трьох років, із конфіскацією майна.

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