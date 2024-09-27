В зависимости от результатов, подозреваемому может грозить до семи лет лишения свободы, а также запрет занимать определенные должности.

Руководитель благотворительного фонда завез в качестве гуманитарной помощи для нужд ВСУ более 230 автомобилей, но они не дошли до ВСУ, а превратились в схему наживы.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Оперативники Управления стратегических расследований Полтавской области и следователи местной полиции разоблачили махинации с гуманитарной помощью. По информации следствия, руководитель благотворительного фонда организовал схему ввоза автомобилей под видом гуманитарной помощи. Несмотря на запрет продажи гуманитарной помощи, который он должен был бесплатно передать ВСУ, злоумышленник продавал автомобили гражданским лицам и военным за наличные.

Для реализации плана он привлек нескольких находивших покупателей, готовили автомобили к продаже и оформляли необходимые документы. Чтобы скрыть свою преступную деятельность, один из участников схемы по указанию руководителя фонда присылал в профильное министерство поддельные отчеты.

Полицейские задержали руководителя фонда во время очередной продажи автомобиля, завезенного в Украину как гуманитарную помощь. Он задержан в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса.

По предварительным данным, участники этой схемы реализовали более 230 автомобилей, ввезенных для нужд Вооруженных сил Украины и других военных формирований во время военного положения, на общую сумму более 35 миллионов гривен.

Руководителю фонда, при процессуальном надзоре Полтавской областной прокуратуры, объявлено подозрение по ч. 3 ст. 201-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное использование гуманитарной помощи в целях получения прибыли).

Решается вопрос об избрании меры пресечения, а следственные действия продолжаются для установления всех лиц, причастных к этой схеме.

В зависимости от результатов, подозреваемому может грозить до семи лет лишения свободы, а также запрет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в течение трех лет с конфискацией имущества.

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