Аварійні ситуації за участю водіїв електросамокатів на українських дорогах стали частішими, що спричинило необхідність запровадження покарань.

Електросамокати вже давно стали не просто розвагою, а зручним засобом пересування як в містах, так і за їх межами - проте за порушення на дорозі можна отримати штрафи.

У ЗМІ пояснили, які штрафи погрожують власникам електросамокатів.

Основні правила для користувачів електросамокатів:

Рухатися максимально праворуч по проїзній частині. Не керувати в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння. Використовувати світловідбивні елементи для підвищення видимості. Не перевозити пасажирів, якщо це не передбачено конструкцією електросамоката. Обов’язково користуватися засобами безпеки та носити шолом під час руху.

Крім того, водії електросамокатів повинні дотримуватися загальних правил дорожнього руху, зокрема при перетині перехресть.

Вікових обмежень для керування електросамокатами наразі немає, але головна вимога — здатність водія контролювати транспортний засіб під час руху.

Аварійні ситуації за участю водіїв електросамокатів на українських дорогах стали частішими, що спричинило необхідність запровадження покарань для тих, хто ставить під загрозу безпеку інших учасників руху. Згідно з інформацією патрульної поліції, відповідальність власників електросамокатів прирівняна до водіїв автомобілів у разі ДТП.

Штрафи та покарання для власників електросамокатів:

850 гривень — за рух по тротуарах або велосипедних доріжках.

— за рух по тротуарах або велосипедних доріжках. 17 000 гривень — за керування в стані алкогольного сп’яніння.

— за керування в стані алкогольного сп’яніння. Від 3 до 5 років позбавлення або обмеження волі — за крадіжку електросамоката або моноколеса.

— за крадіжку електросамоката або моноколеса. Від 5 до 8 років позбавлення або обмеження волі — за крадіжку, вчинену групою осіб.

У випадку, якщо водій електросамоката збиває пішохода, його подальша відповідальність визначається судом. Якщо постраждалий отримав тілесні ушкодження, покарання може включати позбавлення волі.

Джерело: РБК-України.

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