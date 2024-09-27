Аварийные ситуации с участием водителей электросамокатов на украинских дорогах участились, что повлекло необходимость введения наказаний.

Электросамокаты уже давно стали не просто развлечением, а удобным средством передвижения как в городах, так и за их пределами – однако за нарушение на дороге можно получить штрафы.

В СМИ объяснили, какие штрафы угрожают владельцам электросамокатов.

Основные правила для пользователей электросамокатов:

Двигаться максимально справа по проезжей части. Не управлять в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Использовать световозвращающие элементы для повышения видимости. Не перевозить пассажиров, если это не предусмотрено конструкцией электросамоката. Обязательно использовать средства безопасности и носить шлем во время движения.

Кроме того, водители электросамокатов должны соблюдать общие правила дорожного движения, в частности при пересечении перекрестков.

Возрастных ограничений для управления электросамокатами нет, но главное требование — способность водителя контролировать транспортное средство во время движения.

Аварийные ситуации с участием водителей электросамокатов на украинских дорогах участились, что повлекло за собой необходимость введения наказаний для тех, кто ставит под угрозу безопасность других участников движения. Согласно информации патрульной полиции, ответственность владельцев электросамокатов приравнена к водителям автомобилей в случае ДТП.

Штрафы и наказания для владельцев электросамокатов:

850 гривен - за движение по тротуарам или велосипедным дорожкам.

- за движение по тротуарам или велосипедным дорожкам. 17 000 гривен - за управление в состоянии алкогольного опьянения.

- за управление в состоянии алкогольного опьянения. От 3 до 5 лет лишения или ограничения свободы – за кражу электросамоката или моноколеса.

– за кражу электросамоката или моноколеса. От 5 до 8 лет лишения или ограничения свободы - за кражу, совершенную группой лиц.

В случае если водитель электросамоката сбивает пешехода, его дальнейшая ответственность определяется судом. Если пострадавший получил телесные повреждения, наказание может включать в себя лишение свободы.

Источник: РБК-Украина.

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