Тепер марки, а також марковані конверти та картки будуть оподатковуватись на додану вартість (ПДВ).

"Укрпошта" підвищує ціни на марки через зміни в податковому законодавстві - відтепер марки, а також марковані конверти і картки підлягатимуть оподаткуванню на додану вартість.

Про це повідомили у самій компанії.

"Новий порядок продажу знаків поштової оплати. З 1 жовтня 2024 року, відповідно до змін Податкового кодексу України, знаки поштової оплати (поштові марки, марковані конверти та картки) продаватимуться з урахуванням податку на додану вартість (ПДВ) за ставкою 20%", – йдеться у повідомленні.

Згідно з даними "Укрпошти", вартість марок зросте на кілька гривень. Ось подробиці:

Марки літерного номіналу U коштуватимуть 18 грн, що на 3 грн більше, ніж поточна ціна 15 грн. Вони призначені для пересилання внутрішніх простих листів без оголошеної цінності масою до 50 грамів.

Марки F, M підвищаться до 36 грн, що на 6 грн більше за поточну ціну 30 грн. Ці марки використовуються для пересилання внутрішніх реєстрованих листів без оголошеної цінності масою до 50 грамів, а також для простих листів без оголошеної цінності масою від 50 до 250 грамів.

Марки A, G коштуватимуть 1 долар за курсом НБУ плюс 20% ПДВ (зараз їхня ціна — 1 долар). Вони призначені для пересилання поштових карток масою до 20 грамів, включаючи міжнародні відправлення.

Марки N, W зростуть до 1,5 долара за курсом НБУ плюс 20% ПДВ (тепер їхня ціна — 1,5 долара).

Марки використовуються для надсилання непріоритетних листів масою до 50 грамів, у тому числі для міжнародних відправлень.

Доплатні марки P коштуватимуть 5 доларів за курсом НБУ плюс 20% ПДВ, що відповідає поточній ціні.

Марковані конверти матимуть такі ціни:

Конверт форматів C6, DL з маркою U, V — 21,6 грн.

Конверт форматів C6, DL з маркою F — 39,6 грн.

Конверт формату C5 з маркою M — 40,8 грн.

Останні новини України:

В Україні повернули газові перевірки: суми у платіжках можуть перерахувати, відомі випадки.



Сценаріїв відключення світла декілька, але українців вже закликають готуватись: обов'язково треба зробити декілька кроків.

Надскладна зима: у Раді допустили тривале вимикання світла взимку і назвали причини.