На відміну від традиційних пенсійних планів, така пенсія ґрунтується на індивідуальному договорі між особою та вибраним пенсійним провайдером.

Приватна пенсія — це один із способів накопичення на пенсію, відомий як пенсія з визначеними внесками — її метою є забезпечення фінансової стабільності у період виходу на пенсію.

Про це розповіли в Недержавному пенсійному фонді.

На відміну від традиційних пенсійних планів, недержавна пенсія ґрунтується на індивідуальному договорі між особою та вибраним пенсійним провайдером або фондом.

Ця система забезпечує гнучкість у накопиченні коштів на пенсію, незалежно від трудового статусу.

Приватна або персональна пенсія відрізняється від державної пенсії та корпоративних пенсійних планів, які пропонуються роботодавцями. На відміну від таких планів, які встановлює роботодавець, недержавна пенсія створюється особисто, що дозволяє самостійно обирати пенсійний фонд або провайдера.

Більшість недержавних пенсій є пенсіями з визначеними внесками, тобто їхня вартість після виходу на пенсію залежить від суми внесків, зроблених особою, та від ефективності інвестицій. Накопичення вкладатимуться в різні активи, такі як акції, облігації, нерухомість та готівка.

Недержавне пенсійне забезпечення в Україні реалізується через недержавні пенсійні фонди (НПФ). Ось основні етапи їх роботи:

1. Участь: Люди, які бажають скористатися недержавним пенсійним забезпеченням, можуть відкрити особисті пенсійні рахунки в ліцензованих НПФ.

2. Внески: Учасники регулярно роблять внески на свої індивідуальні пенсійні рахунки. Зазвичай ці внески складають певний відсоток від доходу і можуть вираховуватися з зарплати або сплачуватися безпосередньо.

3. Інвестиції: Накопичені кошти на пенсійних рахунках інвестуються НПФ у різні фінансові інструменти, такі як акції, облігації та інші дозволені активи.

4. Накопичення активів: З часом внески учасників разом із доходами від інвестицій накопичуються і збільшуються на їхніх рахунках.

5. Вихід на пенсію: Коли учасники досягають пенсійного віку (в Україні це 60 років для чоловіків і 58 років для жінок), вони можуть обрати кілька варіантів. Вони можуть отримати одноразову виплату зі свого рахунку або перетворити його на довічний ануїтет для регулярних пенсійних виплат.

6. Пенсійні виплати: Якщо учасники обирають ануїтет, НПФ або страхова компанія здійснюватиме регулярні виплати, базуючись на накопичених коштах та ставках ануїтету на момент виходу на пенсію.

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