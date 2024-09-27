В отличие от традиционных пенсионных планов такая пенсия основывается на индивидуальном договоре между лицом и выбранным пенсионным провайдером.

Частная пенсия – это один из способов накопления на пенсию, известный как пенсия с определенными взносами – ее целью является обеспечение финансовой стабильности в период выхода на пенсию.

Об этом рассказали в негосударственном пенсионном фонде.

В отличие от традиционных пенсионных планов негосударственная пенсия основывается на индивидуальном договоре между лицом и выбранным пенсионным провайдером или фондом.

Эта система обеспечивает гибкость в скоплении средств на пенсию, независимо от трудового статуса.

Частная или персональная пенсия отличается от государственной пенсии и корпоративных пенсионных планов, предлагаемых работодателями. В отличие от таких планов, устанавливаемых работодателем, негосударственная пенсия создается лично, что позволяет самостоятельно выбирать пенсионный фонд или провайдера.

Большинство негосударственных пенсий являются пенсиями с определенными взносами, то есть их стоимость после ухода на пенсию зависит от суммы взносов, сделанных лицом, и от эффективности инвестиций. Накопления будут вкладываться в различные активы, такие как акции, облигации, недвижимость и наличные деньги.

Негосударственное пенсионное обеспечение в Украине осуществляется через негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Вот основные этапы их работы:

1. Участие: Люди, желающие воспользоваться негосударственным пенсионным обеспечением, могут открыть личные пенсионные счета в лицензированных НПФ.

2. Взносы: Участники регулярно вносят вклады на свои индивидуальные пенсионные счета. Обычно эти взносы составляют определенный процент от дохода и могут вычисляться из зарплаты или уплачиваться напрямую.

3. Инвестиции: Накопленные денежные средства на пенсионных счетах инвестируются НПФ в различные финансовые инструменты, такие как акции, облигации и другие разрешенные активы.

4. Накопление активов: С течением времени взносы участников вместе с доходами от инвестиций накапливаются и увеличиваются на их счетах.

5. Выход на пенсию: Когда участники достигают пенсионного возраста (в Украине это 60 лет для мужчин и 58 лет для женщин), они могут выбрать несколько вариантов. Они могут получить одноразовую выплату со своего счета или превратить его в пожизненный аннуитет для регулярных пенсионных выплат.

6. Пенсионные выплаты: Если участники выбирают аннуитет, НПФ или страховая компания будет осуществлять регулярные выплаты, основываясь на накопленных средствах и ставках аннуитета на момент выхода на пенсию.

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