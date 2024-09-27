У відповідь "ПриватБанк" пояснив, що діє в межах чинного законодавства - банк зобов'язаний проводити фінансовий моніторинг своїх клієнтів.

Українські банки мають право розривати відносини зі своїми клієнтами без пояснення причин - у "ПриватБанку" розповіли, що треба робити в такому разі.

Про це йдеться в повідомленні "ПриватБанку" у відповідь на скаргу клієнта на спеціалізованому форумі Мінфін.

"Сьогодні відкрила застосунок Приват24 і побачила вікно авторизації. Спробувала авторизуватися – з метою безпеки послуга недоступна. Ну добре, я за кордоном, думаю, безпека – найголовніше, телефоную в "Приват", мені робот каже, що всі відносини зі мною розірвані, рахунки закриті", – йдеться в скарзі клієнта "ПриватБанку".

У відповідь "ПриватБанк" пояснив, що діє в межах чинного законодавства. Банк зобов'язаний проводити фінансовий моніторинг своїх клієнтів.

У "ПриватБанку" також додали, що у разі розірвання ділових відносин існує можливість переказати залишки коштів до іншого банку.

Для цього потрібно звернутися до будь-якого відділення "ПриватБанку", маючи при собі такі документи:

Реквізити рахунку, відкритого в іншому банку на ваше ім'я. Документи, що підтверджують повноваження розпоряджатися рахунками. Документ, що посвідчує особу. Документ, який засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків та містить реєстраційний номер облікової картки платника податків України. Заяву про переказ залишків коштів.

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