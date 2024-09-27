В ответ "ПриватБанк" объяснил, что действует в рамках действующего законодательства – банк обязан проводить финансовый мониторинг своих клиентов.

Украинские банки имеют право разрывать отношения со своими клиентами без объяснения причин – в "ПриватБанке" рассказали, что нужно делать в таком случае.

Об этом говорится в сообщении "ПриватБанка" в ответ на жалобу клиента на специализированном форуме Минфин.

"Сегодня открыла приложение Приват24 и увидела окно авторизации. Попробовала авторизироваться – в целях безопасности услуга недоступна. Ну ладно, я за границей, думаю, безопасность – самое главное, звоню в "Приват", мне робот говорит, что все отношения со мной разорваны, счета закрыты", – говорится в жалобе клиента "ПриватБанка".

В ответ "ПриватБанк" объяснил, что действует в рамках действующего законодательства. Банк должен проводить денежный мониторинг собственных клиентов.

В "ПриватБанке" также добавили, что в случае разрыва деловых отношений существует возможность перевести остатки средств в другой банк.

Для этого нужно обратиться в любое отделение "ПриватБанка", имея при себе следующие документы:

Реквизиты счета, открытого в другом банке по вашему имени. Документы, подтверждающие возможности распоряжаться счетами. Документ, удостоверяющий личность. Документ, удостоверяющий регистрацию в Государственном реестре физических лиц – налогоплательщиков и содержащий регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика Украины. Заявление о переводе остатков средств.

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