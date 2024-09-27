Сухопутні війська видали директиву, згідно з якою чоловіки віком від 50 до 60 років, які раніше підлягали мобілізації, можуть бути мобілізовані лише за окремим розпорядженням Генштабу.
Про це розповів член комітету з нацбезпеки й оборони Верховної Ради, нардеп Федір Веніславський.
Він підтвердив, що в директиві, про яку раніше повідомляв народний депутат Олексій Гончаренко, справді є положення, що обмежує мобілізацію чоловіків віком 50-60 років.
За словами Веніславського, після 50 років мобілізуватимуть лише тих чоловіків, які мають дефіцитні військово-облікові спеціальності. Окремі мобілізаційні розпорядження видає Генеральний штаб ЗСУ.
Нардеп запевнив, що це рішення є спільною позицією військового керівництва.
Адвокатка Марина Бекало зазначила, що директива Командування Сухопутних військ не є доступною для публіки, оскільки це документ тільки для службового користування.
У Сухопутних військах обережно прокоментували цю інформацію, зазначивши: "Ухвалені рішення, зокрема, спрямовані на зниження суспільної напруженості, оформлені у встановленому порядку та доведені до відповідних військових частин для службового використання". Які конкретно зміни були внесені, у Сухопутних військах не уточнили.
Джерело: Liga.net.
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