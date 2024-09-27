Сухопутные войска издали директиву, согласно которой мужчины в возрасте от 50 до 60 лет, ранее подлежавшие мобилизации, могут быть мобилизованы только по отдельному распоряжению Генштаба.

Об этом рассказал член комитета по нацбезопасности и обороне Верховной Рады, нардеп Федор Вениславский.

Он подтвердил, что в директиве, о которой ранее сообщал народный депутат Алексей Гончаренко, действительно есть положение, ограничивающее мобилизацию мужчин в возрасте 50-60 лет.

По словам Вениславского, после 50 лет будут мобилизовать только тех мужчин, у которых есть дефицитные военно-учетные специальности. Отдельные мобилизационные предписания выдает Генеральный штаб ВСУ.

Нардеп заверил, что данное решение является общей позицией военного руководства.

Адвокат Марина Бекало отметила, что директива Командования Сухопутных войск не доступна публике, поскольку это документ только для служебного пользования.

В Сухопутных войсках осторожно прокомментировали эту информацию, отметив: "Приняты решения, в частности, направлены на снижение общественной напряженности, оформлены в установленном порядке и доведены до соответствующих воинских частей для служебного использования". Какие именно изменения были внесены, в Сухопутных войсках не уточнили.

Источник: Liga.net.

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