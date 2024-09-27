Нововведення діятимуть до кінця 2024 року і можуть привести до підвищення тарифів на електроенергію в Україні.

Енергосистема України зазнала значних пошкоджень внаслідок російських обстрілів, що призвело до зростання вартості електроенергії.

Як повідомляють українські ЗМІ, НКРЕКП прийняли ршення, яке може збільшити тарифи.

НКРЕКП ухвалила рішення змінити метод формування ціни на електроенергію для споживачів, які отримують послуги від постачальника останньої надії (ПОН).

Ці зміни набудуть чинності з 1 жовтня і діятимуть до кінця 2024 року. Регулятор вирішив на три місяці підвищити коефіцієнт, за яким розраховується вартість електроенергії для споживачів ПОН. Цей показник зросте з 1,25 до 1,5.

Вартість електроенергії для споживачів, які користуються послугами постачальника останньої надії, наразі розраховується на основі середньозваженої фактичної ціни електроенергії на ринку на добу наперед (РДН) за перші 20 днів попереднього розрахункового періоду. Ця ціна підвищується з урахуванням коефіцієнта 1,25, що дозволяє врахувати ризики коливань цін на балансувальному ринку (БР) та РДН.

Нагадаємо, що народний депутат від фракції "Батьківщина" Олексій Кучеренко заявив, що майбутнє підвищення тарифів на електроенергію є неминучим, однак ця тема не буде обговорюватися до весни.

Депутат також повідомив, що у разі підвищення тарифів платіжки за електроенергію зростуть на 25 копійок за кіловат-годину.

Джерело: Інтерфакс-Україна.

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