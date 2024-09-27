Нововведения будут действовать до конца 2024 года и могут привести к повышению тарифов на электроэнергию в Украине.

Энергосистема Украины получила значительные повреждения в результате российских обстрелов, что привело к росту стоимости электроэнергии.

Как сообщают украинские СМИ, НКРЭКУ приняли решение, которое может увеличить тарифы.

НКРЭКУ приняла решение изменить метод формирования цены на электроэнергию для потребителей, получающих услуги от поставщика последней надежды (ПОН).

Эти изменения вступят в силу с 1 октября и будут действовать до конца 2024 года. Регулятор решил на три месяца повысить коэффициент, по которому рассчитывается стоимость электроэнергии для потребителей ПОН. Этот показатель вырастет с 1,25 до 1,5.

Стоимость электроэнергии для потребителей, пользующихся услугами поставщика последней надежды, рассчитывается на основе средневзвешенной фактической цены электроэнергии на рынке в сутки вперед (РДН) за первые 20 дней предыдущего расчетного периода. Эта стоимость увеличивается с учетом коэффициента 1,25, что дозволяет учитывать опасности колебаний цен на балансировочном рынке (БР) и РДН.

Напомним, что народный депутат от фракции "Батькивщина" Алексей Кучеренко заявил, что будущее повышение тарифов на электроэнергию неизбежно, однако эта тема не будет обсуждаться до весны.

Депутат также сообщил, что в случае повышения тарифов платежи за электроэнергию вырастут на 25 копеек за киловатт-час.

Источник: Интерфакс-Украина.

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