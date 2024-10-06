Якщо у віці 65 років людина не має мінімального стажу, їй виплачується соціальна пенсія.

Для виходу на пенсію українцям необхідно мати певну кількість трудового стажу і це залежить від віку, в якому людина вирішує вийти на пенсію.

Про це повідомляють у Дії.

В скільки українці можуть вийти на пенсію

Українці можуть вийти на пенсію у 60, 63 або 65 років. Мінімальна кількість стажу для кожної з цих вікових категорій відрізняється.

У 2024 році мінімальні вимоги до стажу такі:

щоб вийти на пенсію у 60 років, потрібно мати щонайменше 31 рік стажу;

у 63 роки – 21 рік стажу;

у 65 років – 15 років стажу.

Яка виплата передбачена замість пенсії

Якщо у віці 65 років людина не має мінімального стажу, їй виплачується соціальна пенсія. За даними порталу "Дія", ця сума обчислюється як різниця між прожитковим мінімумом для непрацездатних осіб (з 1 січня 2024 року – 2 361 гривня) та середнім місячним доходом сім'ї на одну людину за останні шість місяців.

Важливо! Така допомога надається лише, якщо людина не має інших доходів, таких як зарплата. Розмір соціальної пенсії не може перевищити прожитковий мінімум для працездатних осіб, який наразі становить 3 028 гривень.

Раніше Politeka також писала про те, що пенсійні виплати українців можуть бути тимчасово припинені або повністю скасовані для деяких українських пенсіонерів вже восени, але є можливість уникнути цього.

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