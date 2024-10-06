Если в возрасте 65 лет у человека нет минимального стажа, ему выплачивается социальная пенсия.

Для ухода на пенсию украинцам необходимо иметь определенное количество трудового стажа и это зависит от возраста, в котором человек решает выйти на пенсию.

Об этом сообщают в Действии.

Во сколько украинцы могут выйти на пенсию

Украинцы могут выйти на пенсию в 60, 63 или 65 лет. Минимальное количество стажа для каждой из этих возрастов отличается.

В 2024 году минимальные требования к стажу таковы:

чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно иметь не менее 31 года стажа;

в 63 года – 21 год стажа;

в 65 лет – 15 лет стажа.

Какая выплата предусмотрена вместо пенсии

Если в возрасте 65 лет у человека нет минимального стажа, ему выплачивается социальная пенсия. По данным портала "Действие", эта сумма исчисляется как разница между прожиточным минимумом для нетрудоспособных лиц (с 1 января 2024 года - 2361 гривна) и средним месячным доходом семьи на одного человека за последние шесть месяцев.

Важно! Такая помощь предоставляется только, если у человека нет других доходов, таких как зарплата. Размер социальной пенсии не может превысить прожиточный минимум для трудоспособных лиц, который составляет 3 028 гривен.

Ранее Politeka также писала о том, что пенсионные выплаты украинцев могут быть временно прекращены или полностью упразднены для некоторых украинских пенсионеров уже осенью, но есть возможность избежать этого.

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