Для ухода на пенсию украинцам необходимо иметь определенное количество трудового стажа и это зависит от возраста, в котором человек решает выйти на пенсию.
Об этом сообщают в Действии.
Во сколько украинцы могут выйти на пенсию
Украинцы могут выйти на пенсию в 60, 63 или 65 лет. Минимальное количество стажа для каждой из этих возрастов отличается.
В 2024 году минимальные требования к стажу таковы:
- чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно иметь не менее 31 года стажа;
- в 63 года – 21 год стажа;
- в 65 лет – 15 лет стажа.
Какая выплата предусмотрена вместо пенсии
Если в возрасте 65 лет у человека нет минимального стажа, ему выплачивается социальная пенсия. По данным портала "Действие", эта сумма исчисляется как разница между прожиточным минимумом для нетрудоспособных лиц (с 1 января 2024 года - 2361 гривна) и средним месячным доходом семьи на одного человека за последние шесть месяцев.
Важно! Такая помощь предоставляется только, если у человека нет других доходов, таких как зарплата. Размер социальной пенсии не может превысить прожиточный минимум для трудоспособных лиц, который составляет 3 028 гривен.
Ранее Politeka также писала о том, что пенсионные выплаты украинцев могут быть временно прекращены или полностью упразднены для некоторых украинских пенсионеров уже осенью, но есть возможность избежать этого.
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