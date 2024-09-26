За матеріалами ДБР судитимуть очільника та секретаря міської громади на Дніпропетровщині.

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо голови однієї з міських рад Дніпропетровської області та секретаря цієї ради - обвинувальний акт вже направлено до суду.

Подробиці повідомили у прес-службі ДБР.

На території громади з 90-х років стояла недобудована школа площею 4,5 тисячі квадратних метрів. Підприємець вирішив відремонтувати це приміщення для проживання, зокрема, переселенців, за рахунок міжнародної гуманітарної організації, яка покриє витрати на проживання.

З цією ініціативою він звернувся до міської ради. Під час зустрічей посадовці озвучили два варіанти вирішення питання: або за 50 тисяч, або за 30 тисяч доларів США.

Якщо підприємець погоджувався на суму 50 тисяч доларів США, чиновники обіцяли винести питання на голосування сесії та організувати підписання меморандуму про передачу будівлі в довгострокову оренду без проведення спеціального тендеру.

У випадку з 30 тисячами доларів США підприємець зобов'язувався виплачувати фігурантам ще й відкати.

У квітні 2024 року підприємець передав 30 тисяч доларів США секретарю ради в його кабінеті, після чого обох посадовців було затримано.

Вони обвинувачуються у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі (ч. 4 ст. 368 КК України). Згідно з санкцією статті, можливе покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна.

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