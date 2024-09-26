По материалам ДБР будут судить руководителя и секретаря городской общины на Днепропетровщине.

Сотрудники ДБР завершили досудебное расследование в отношении председателя одного из городских советов Днепропетровской области и секретаря этого совета - обвинительный акт уже направлен в суд.

Подробности сообщили в пресс-службе ДБР.

На территории общины с 90-х годов стояла недостроенная школа площадью 4,5 тысяч квадратных метров. Предприниматель решил отремонтировать это помещение для проживания, в частности переселенцев, за счет международной гуманитарной организации, которая покроет расходы на проживание.

С этой инициативой он обратился в городской совет. В ходе встречи чиновники озвучили два варианта решения вопроса: либо за 50 тысяч, либо за 30 тысяч долларов США.

Если предприниматель соглашался на сумму 50 тысяч долларов, чиновники обещали вынести вопрос на голосование сессии и организовать подписание меморандума о передаче здания в долгосрочную аренду без проведения специального тендера.

В случае с 30 тысячами долларов США предприниматель обязывался выплачивать фигурантам еще и откаты.

В апреле 2024 года предприниматель передал 30 тысяч долларов США секретарю совета в его кабинете, после чего оба чиновника были задержаны.

Они обвиняются в вымогательстве и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере (ч. 4 ст. 368 УК Украины). Согласно санкции статьи, возможно наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

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