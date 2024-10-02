Для отримання відстрочки від мобілізації на догляд за родичами з інвалідністю вимагається довідка МСЕК, проте, існує можливість оформлення такої відстрочки і без цього документа, якщо є інші підтвердження інвалідності.
Про це пише на порталі "Юристи.UA" адвокат Юрій Айвазян.
За словами адвоката, військовозобов'язані особи мають право на відстрочку для догляду за близькими особами з інвалідністю, але для цього потрібен висновок медико-соціальної експертної комісії (МСЕК). Однак, цього можна уникнути.
Відстрочка можлива без довідки
Юрій Айвазян підкреслив, що можна отримати відстрочку навіть без довідки МСЕК. У таких випадках допускається використання інших документів, що підтверджують статус інваліда, наприклад:
- Посвідчення, що підтверджує відповідний статус.
- Довідка для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на соціальну допомогу.
- Пенсійне посвідчення або документ, що підтверджує призначення соціальної допомоги згідно з чинним законодавством.
Раніше Politeka також писала про те, що пенсійні виплати українців можуть бути тимчасово припинені або повністю скасовані для деяких українських пенсіонерів вже восени, але є можливість уникнути цього. Проблему можна уникнути, якщо вчасно звернутися до Пенсійного фонду і повідомити певну інформацію.
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