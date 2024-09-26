Прихильники законопроєкту вважають, що ці зміни сприятимуть зменшенню заборгованості та підвищенню прозорості у використанні бюджетних коштів.

Мінсоцполітики пропонує ввести обмеження для осіб, які отримують пільги, але мають борги за комунальні послуги - остаточне рішення з цього питання ухвалить Кабінет Міністрів.

Про це детальніше йдеться у проєкті закону, розміщеному для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).

Щороку держава надає допомогу частині українців для оплати комунальних послуг. Наприклад, у 2024 році на пільги було виділено 17,2 мільярда гривень, а на субсидії — 30,3 мільярда гривень.

Через підвищення тарифів заборгованість населення за житлово-комунальні послуги поступово зростає. Станом на 1 серпня борг українців досяг 732,9 мільйона гривень.

У ще не затвердженому законопроєкті йдеться про те, що для отримання субсидії українці повинні бути без боргів за комунальні послуги або хоча б оформити договір про реструктуризацію боргу. Наразі борги споживачів не враховуються, що призводить до неможливості отримання державної допомоги.

Запропонований закон буде зобов'язувати отримувачів субсидій регулярно сплачувати за комунальні послуги, щоб зберегти право на допомогу. Прихильники законопроєкту вважають, що ці зміни сприятимуть зменшенню заборгованості та підвищенню прозорості у використанні бюджетних коштів.

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