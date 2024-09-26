Минсоцполитики предлагает ввести ограничения для лиц, получающих льготы, но имеющих долги за коммунальные услуги – окончательное решение по этому вопросу примет Кабинет Министров.

Об этом говорится в проекте закона, размещенном для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

субсидия, выплаты

Ежегодно государство оказывает помощь части украинцев для оплаты коммунальных услуг. Например, в 2024 году на льготы было выделено 17,2 миллиарда гривен, а на субсидии – 30,3 миллиарда гривен.

Из-за повышения тарифов задолженность населения по жилищно-коммунальным услугам постепенно растет. По состоянию на 1 августа долг украинцев достиг 732,9 миллионов гривен.

В еще не утвержденном законопроекте говорится, что для получения субсидии украинцы должны быть без долгов за коммунальные услуги или хотя бы оформить договор о реструктуризации долга. Пока долги потребителей не учитываются, что приводит к невозможности получения государственной помощи.

субсидия, выплаты, ПФУ

Предложенный закон будет обязывать получателей субсидий регулярно оплачивать коммунальные услуги, чтобы сохранить право на помощь. Сторонники законопроекта считают, что эти изменения будут способствовать уменьшению задолженности и повышению прозрачности использования бюджетных средств.

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