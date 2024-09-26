Сторонники законопроекта считают, что эти изменения будут способствовать уменьшению задолженности и повышению прозрачности использования бюджетных средств.

Минсоцполитики предлагает ввести ограничения для лиц, получающих льготы, но имеющих долги за коммунальные услуги – окончательное решение по этому вопросу примет Кабинет Министров.

Об этом говорится в проекте закона, размещенном для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

Ежегодно государство оказывает помощь части украинцев для оплаты коммунальных услуг. Например, в 2024 году на льготы было выделено 17,2 миллиарда гривен, а на субсидии – 30,3 миллиарда гривен.

Из-за повышения тарифов задолженность населения по жилищно-коммунальным услугам постепенно растет. По состоянию на 1 августа долг украинцев достиг 732,9 миллионов гривен.

В еще не утвержденном законопроекте говорится, что для получения субсидии украинцы должны быть без долгов за коммунальные услуги или хотя бы оформить договор о реструктуризации долга. Пока долги потребителей не учитываются, что приводит к невозможности получения государственной помощи.

Предложенный закон будет обязывать получателей субсидий регулярно оплачивать коммунальные услуги, чтобы сохранить право на помощь. Сторонники законопроекта считают, что эти изменения будут способствовать уменьшению задолженности и повышению прозрачности использования бюджетных средств.

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