Ще під час розслідування була спроба підкупу детективів та прокурорів, які здійснювали досудове розслідування.

Скеровано до суду справу за обвинуваченням чотирьох осіб — учасників схеми заволодіння під час воєнного стану електричною енергією Укренерго та легалізації отриманих від її продажу коштів.

Деталі повідомили у НАБУ.

Слідство встановило, що в березні 2022 року ТОВ «Юнайтед Енерджі», яке на той час було одним із найбільших трейдерів в Україні, шляхом маніпуляцій заволоділо електричною енергією ПрАТ «НЕК «Укренерго» на суму понад 716 млн грн. Отримані кошти від продажу цієї енергії були легалізовані через перерахування на рахунки компанії-нерезидента, зареєстрованої в Швейцарії.

Для ускладнення ідентифікації походження цих коштів в Україні залучили кілька підконтрольних компаній, рахунки яких пізніше були арештовані.

Заволодіння електричною енергією та легалізація коштів стало можливим завдяки зловживанню службовим становищем з боку голови правління одного з комерційних банків та начальника департаменту ПрАТ «НЕК «Укренерго».

Голова правління банку без дотримання встановленої процедури ухвалила рішення про надання банківської гарантії приватній компанії. Коли у цієї компанії виникла заборгованість перед ПрАТ «НЕК «Укренерго», державне підприємство звернулося до банку з вимогою погасити борг. Однак голова правління незаконно відмовила в задоволенні цієї вимоги.

При цьому начальник департаменту ПрАТ «НЕК «Укренерго» не вжив жодних заходів для переведення компанії в дефолт, незважаючи на наявну заборгованість за раніше спожиту електроенергію, і продовжив забезпечувати її продаж електроенергії.

Варто зазначити, що під час розслідування була спроба підкупу детективів та прокурорів, які здійснювали досудове розслідування, за що про підозру повідомлено одному зі столичних адвокатів.

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